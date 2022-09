“Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione. Sarò fiero di creare una nuova monarchia”. Sono le parole di re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione riferendosi alla regina Elisabetta, scomparsa ieri a 96 anni di cui 70 alla guida del Regno Unito. Nel suo discorso, durato pochi minuti, il nuovo re, che ha 73 anni, riserva parole d’affetto “per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”.

“Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore” inizia così il discorso del nuovo re che “oltre al dolore personale che tutta la famiglia sta provando, condividiamo con tutti i Paesi dove la regina era Capo di Stato un profondo senso di gratitudine. La sua devozione è stata incrollabile anche nei momenti di tristezza e di perdite” ha aggiunto Carlo III. “La regina ha servito il popolo con devozione incredibile e io voglio fare lo stesso per tutto il tempo che Dio mi concederà, servendovi con amore, rispetto e lealtà. La mia vita – prosegue – ora cambierà, non sarà più possibile per me dedicare tempo alle cose che mi stanno più a cuore. Conto sull’amore di mia moglie Camilla, che ho sposato 17 anni fa e che ora è diventata la regina consorte: so che porterà la stessa devozione”.

Poi il pensiero al primogenito William, suo successore al trono: “Assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia e di Cambridge, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni”. La moglie di William, Kate Middleton è ufficialmente Duchessa di Cornovaglia e Cambridge.

Tornando all’amata madre, aggiunge: “Ha combinato queste qualità con calore, humor e l’incredibile capacità di vedere sempre il meglio nelle persone. So che la sua morte porta tanta tristezza in molti di voi e condivido questo senso di perdita. Abbiamo nei suoi confronti un grande debito, per l’esempio che è stata per tutti noi. Tutti noi siamo addolorati per la scomparsa della regina”.

Su secondogenito Harry e Meghan parole d’amore: “Esprimo il mio affetto per Harry e Meghan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”.

In conclusione del suo primo discorso Carlo III si è rivolto direttamente alla madre morta ieri all’età di 96 anni: “Alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro e defunto papà, voglio dire semplicemente questo: grazie. Grazie per il tuo amore e la tua devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che hai servito così diligentemente per tutti questi anni. Che il volo degli angeli ti possano portare alla pace”.

