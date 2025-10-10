Carissimo direttore,

in queste ore, se tutto andrà bene, potremo gioire per il ritorno degli ostaggi israeliani alle loro case e potremo festeggiare con enorme partecipazione il Bring Them Home. In questo momento di gioia, che forse segnerà la fine del conflitto, io voglio ringraziarvi, poiché senza il vostro contributo in molti saremmo rimasti soli e sopraffatti dall’ideologia “obbligata”.

Gli anni trascorsi dal 7 ottobre 2023 ad oggi hanno cambiato forse definitivamente il modo di percepire il nostro modo di stare al mondo. Dal momento in cui “la narrazione” ha preso il sopravvento sulla verità, la storia è scomparsa in favore di forme d’odio globalizzate: legioni urlanti di finti diritti umani svuotati del diritto, svuotati dell’umano. Si sono formate più o meno giovani coscienze allattate di orrende e pericolose mistificazioni. E i nostri sistemi, liberali e democratici, sono stati messi alla prova. Restano le ceneri da raccogliere e la voglia di ricostruire, a partire dalla verità. Scrivo quindi per ringraziare, poiché il vostro lavoro è stato per noi fondamentale, un fronte coraggioso e solido in difesa della libera informazione, della verità e della giustizia. Avete fatto e state facendo la differenza… e per questo, semplicemente, Grazie! Una libera cittadina.

Germana Porcasi

© Riproduzione riservata

Redazione