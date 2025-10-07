Informazione italiana, pace e prospettive dopo il 7 ottobre: il Live sul Riformista con Porro, Sechi, Cerno, Molinari, Parenzo e Velardi

A due anni dal pogrom del 7 ottobre 2023, il Riformista dedica un approfondimento speciale a quanto sta accadendo non solo in Medio Oriente, e nello specifico nella Striscia di Gaza, ma anche in tutto il mondo, dove è sempre più crescente, Italia compresa, l’ondata di antisemitismo. A partire dalle 15.30, nella Sala Capranichetta in piazza Montecitorio a Roma, inizierà il dibattito suddiviso in due panel (L’informazione italiana dopo il 7 ottobre e Il piano di pace e le prospettive per il Medio Oriente) che vedrà protagonisti giornalisti e direttori di prestigiosi quotidiani ed emittenti radio e tv.

La data del 7 ottobre, come ricordato dal nostro Antonio Picasso, sta alle attuali relazioni internazionali come il 7 dicembre 1941 sta alla Seconda guerra mondiale. C’è un lato tragico del pogrom del Nova Festival. Oggi, a due anni da quei fatti di sangue, lo ricordiamo come un avvenimento per nulla lontano e su cui ancora non si può scrivere la parola fine. E poi c’è tutto quello che ha scatenato. La risposta di Israele, la guerra ad Hamas a Gaza e l’intervento diplomatico degli Stati Uniti. Un insieme di avvenimenti che meritano un’interpretazione politica e militare e per la quale solo la storia può darci la chiave di lettura più valida. Per quanto sia ingiusto mettere Hamas sullo stesso piano dell’Impero giapponese, l’analogia tra il massacro di due anni fa con l’attacco a Pearl Harbor è funzionale per comprendere cosa sia successo in questi 24 mesi di guerra.

I due panel in programma

L’informazione italiana dopo il 7 ottobre

Intervengono:

Flavia Fratello – Giornalista, La7

David Parenzo – Giornalista, conduttore radiotelevisivo

Giovanna Reanda – Direttrice di Radio Radicale

Giorgio Rutelli – Vicedirettore Adnkronos

Nicoletta Tiliacos – Il Foglio

Aldo Torchiaro – Il Riformista

Il piano di pace e le prospettive per il Medio Oriente

Intervengono:

Tommaso Cerno – Direttore, Il Tempo

Maurizio Molinari – Editorialista, La Repubblica

Fiamma Nirenstein – Giornalista e scrittrice, IlGiornale

Nicola Porro – Opinionista e conduttore televisivo

Mario Sechi – Direttore di Libero

Claudio Velardi – Direttore, Il Riformista