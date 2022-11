Andrea Calcaterra è scomparso da quasi una settimana. Il dottore era uscito per andare a lavoro e non ha più fatto ritorno a casa, a Trecate, grande centro in provincia di Novara. Dove in questi giorni si vivono ore di angoscia. A lavoro il 51enne era andato a Biella. A denunciare la scomparsa la moglie. Nessuna notizia da allora. Sui social è partito il passaparola per recuperare informazioni.

Calcaterra è medico radiologo, dipendente dell’ospedale maggiore di Novara, in servizio presso l’ambulatorio di Galliate e nella casa della Salute di Sandigliano. Dopo il turno non è tornato a casa. Il giorno dopo non è andato a lavoro e da quel momento è scattato l’allarme: la moglie è andata in caserma, dai carabinieri, e ha denunciato la scomparsa. L’ultima traccia dell’uomo sono le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada Torino-Aosta, all’uscita del casello di Verres. Poi più nessuna pista.

L’uomo viaggiava su una Volkswagen Tiguan grigio scuro. È alto un metro e 86 centimetri. Secondo le informazioni indossava un giubbotto bicolore marrone e nero e pantaloni con tasconi e scarpe marroni. A lanciare un appello sui social anche Alessandro Stecco, collega di Calcaterra, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione sanità del Consiglio Regionale piemontese.

“Ho aspettato anche io in silenzio sperando che la sua scomparsa si risolvesse quel giorno, il giorno dopo, il giorno dopo ancora … Ho provato a telefonargli e scrivergli come tanti amici e colleghi … senza risposta … È Andrea Calcaterra, un collega novarese a cui tutti vogliamo bene, simpatico, bravo, umano. Aiutateci a trovarlo, qualsiasi notizia / avvistamento può essere utile ai Carabinieri”.

