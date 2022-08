In poche ore ha totalizzato oltre 66mila visualizzazioni su TikTok il video di uno sciagurato matrimonio. In pochi secondi sono condensati attimi di puro panico: La sposa fuori la chiesa aspetta lo sposo che non arriva. Al suo posto arriva l’amante di lui che le dice che ha scelto lei. Seguono urla, grida e panico tra gli invitati che inseguono la sposa che fugge in lacrime.

Non è chiara la provenienza del video. L’utente che lo ha postato sui social scrive che il fatto sia successo in Calabria ma su questo ci sono non pochi dubbi. Dalle urla non si capisce in che lingua si parli ma la fisionomia degli invitati suggerisce che non siano italiani. Anche le targhe delle auto che si intravedono non sembrano italiane e l’architettura dei luoghi è molto lontana da quella che si può osservare in Europa. Qualcuno nei commenti suggerisce che si possa trattare di Sud America.

Certo è che il video ha scatenato polemiche e la consueta ironia social. “Sono contenta per lei che almeno non ha sposato uno così! Mah! Dirlo prima no eh?”, scrive un’utente. “Ma quale Calabria sembra barese”, scrive un altro utente. L’audio tuttavia potrebbe essere stato aggiunto solo successivamente. Il video presenta infatti molti tagli. Sul web qualcuno dice di aver già visto quelle scene in un video ai primi di luglio con la sposa disperata sulla limousine e altre donne che urlano. Certo è che è subito diventato virale.

