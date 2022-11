Un ultimo messaggio al fidanzato alle 3 del 4 giugno e poi Greta Spraefico si sono completamente perse le tracce. La 45enne, originaria di Erba, provincia di Como, è svanita nel nulla da Porto Tolle, Rovigo, precisamente località Ca’ Tiepolo, da 5 mesi. Era lì che ultimamente abitava, paese di origine della sua famiglia. Doveva vendere la casa del nonno, ma non si è mai presentata per firmare il rogito dal notaio previsto per il 6 giugno. Tra gli investigatori non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella del sequestro.

Secondo la ricostruzione fatta dal Resto del Carlino, la donna, nota cantante di una rock band della zona, si sarebbe allontanata da porto Tolle a bordo della sua Kia Picanto nera. Prima di uscire di casa ha scritto al fidanzato Gabriele Lietti un messaggio chiedendogli dove si trovasse. Poi ha spento il telefono e lo ha lasciato in casa. Non riuscendo a contattarla il compagno ha raggiunto la casa di porto Tolle e non trovandola ha fatto scattare l’allarme. Greta aveva con se il suo secondo cellulare risultato spento sin da subito. Le ricerche sono proseguite senza sosta in tutto il territorio ma non si è trovata nessuna traccia di Greta e nemmeno della sua auto.

Dalle immagini di videosorveglianza è stato possibile ricostruire che Greta si è allontanata a bordo della sua auto. Il 4 giugno scorso si trovava a Porto Tolle (provincia di Rovigo), dove si era recata per vendere la casa ereditata dal nonno. Dalle indagini è emerso che Greta ha conosciuto un uomo sui social e ha trascorso con lui l’ultima sera. Intervistato da “Chi L’ha Visto?”, l’uomo ha raccontato quella serata prima che poi Greta scomparisse: “Era scossa – dice – abbiamo preso una pizza insieme il 3 giugno. L’ho vista strana perché mi ha portato in vari posti che le ricordavano il passato. Voleva vedere la barca del papà, era come tornata indietro nel tempo”. E ancora: “Intorno alle due ci siamo separati, lei mi ha detto se potevo farle compagnia, ma non me la sono sentita, ero stanco”.

Poi quell’ultimo messaggio alle 3 del 4 giugno e di lei si perdono completamente le tracce. I vigili del fuoco e la Protezione Civile per settimane hanno setacciato il difficile territorio e vasto di Porto Tolle ma non hanno trovato mai nessun indizio. Secondo il Resto del Carlino tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella del sequestro. Secondo quanto riportato da Prima Como, gli ultimi anni per Greta non sono stati semplici. Una malattia l’ha colpita gravemente ma ha sempre continuato a lottare. “Un’anima rock dal cuore gentile”, scrivono di lei. Come cantante è conosciuta in tutta la provincia di Como dove ha sempre vissuto e spesso si esibiva. Grazie alla passione per al musica ha conosciuto il suo fidanzato Gabriele.

