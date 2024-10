La presentazione del terzo numero cartaceo de “Il Newyorkese”, il giornale di riferimento degli italiani a New York, si è svolta presso la prestigiosa sede del Consolato generale d’Italia a New York in Park Avenue, venerdì 4 ottobre alle ore 17.00, alla presenza del Console Generale di New York Fabrizio Di Michele e il Console Cesare Bieller che ha introdotto l’evento di presentazione del giornale dedicato al Mezzogiorno d’Italia e alle sue eccellenze nei vari settori: dall’imprenditoria alla medicina, passando per l’arte e la cultura attraverso interviste ai massimi esponenti e istituzioni del territorio.

Il numero vede come protagonista in copertina l’avvocato Giosy Romano, commissario di governo per la Zes – Zona economica speciale per il Mezzogiorno d’Italia e presidente del consorzio Asi – Area sviluppo industriale di Napoli che attraverso un’intervista esclusiva, nella nuova veste di commissario Zes unica per il Sud Italia, racconta come si possono attivare politiche di sviluppo industriale capaci di attrarre investimenti da tutto il mondo in una delle zone più virtuose d’Italia e dell’area del Mediterraneo.

L’evento è stato moderato dal fondatore de Il Newyorkese Davide Ippolito a cui hanno partecipato oltre a Giosi Romano, che è giunto al Consolato dopo aver fatto visita agli studenti della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi, Michael Cascianelli, Ceo della Scuola d’Italia, Silvia Mangione Vice Segretario generale Comitato Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), Don Luigi Portarulo Parroco della Saint Patrick Church, Umberto Lobina Presidente dell’Associazione 081, Fabiana Gregucci del Weill Cornell Medicine di New York, l’immobiliarista Alex Carini di Carini Group e il ristoratore Ciro Iovine di Song e Napule.

Gli intervenuti sono alcuni degli intervistati in questo particolare numero de Il Newyorkese, che ha come obiettivo quello di diffondere la straordinaria realtà del Mezzogiorno d’Italia in una fase di costante crescita, attraverso le storie di coloro che quotidianamente si impegnano per fare sistema in un territorio ricco di potenzialità, nel tentativo di creare dei meccanismi virtuosi di competitività in Italia e all’estero nei diversi settori produttivi.

“Da uomo del Sud sono molto orgoglioso di questo numero che accende un faro su un’area dell’Italia che ha molto da offrire in termini di opportunità di sviluppo e che guarda al futuro. Il Mezzogiorno sta assumendo una dimensione internazionale che non può essere trascurata, e la ZES rappresenta un’occasione unica per il nostro paese per attrarre fondi dagli Stati Uniti” ha dichiarato l’editore Davide Ippolito, Ceo di LuckyHorn Entertainment.

L’obiettivo del giornale è quello di rafforzare sempre più lo spirito della comunità italiana di New York e di accorciare le distanze con il proprio Paese, in un costante rapporto di osmosi che non si interrompe mai grazie all’aggiornamento quotidiano della versione online ilnewyorkese.com che registra circa 350.000 lettori mensili affermandosi come leader nell’informazione tra gli italiani della Grande Mela.

La versione cartacea è disponibile su Amazon, presso le librerie Barnes&Noble e Rizzoli di New York.

Redazione