Non si è perso d’animo e quando il papà, in quel momento alla guida dell’auto, ha accusato un malore portandosi la mano al petto e accasciandosi poi sul volante, lui ha tirato il freno a mano e chiamato subito i soccorsi, salvando la vita al genitore 58enne. Protagonista un bambino di 7 anni che nel giorno di Ferragosto, a Bolzano, non si è perso d’animo, ha sollevato il piede del papà dall’acceleratore della Toyota Yaris Hibrid, poi ha tirato il freno a mano e ha preso il cellulare per allertare il 112. L’auto nel frattempo, dopo qualche difficoltà, si è fermata.

Poco dopo sul posto, grazie alle indicazioni precise fornite dal piccolo, sono arrivate una ambulanza e una pattuglia della polizia municipale: i sanitari del 118 hanno rianimato l’uomo sul posto prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio. Adesso, fanno sapere i medici, il 58enne è fuori pericolo dopo giorni di ricovero. “Non voglio fare di mio figlio un eroe – spiega la madre al Corriere del Trentino – ma quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto. Le reazioni incredule che hanno avuto i medici e gli agenti della polizia municipale mi hanno fatto capire che siamo di fronte a qualcosa di insolito ma non dovrebbe essere così”.

La donna ha poi sottolineato di aver spiegato “diverse volte” al figlio come allertare i soccorsi in caso di pericolo. “Spesso guardando dei film assieme. Vedevo le scene e sottolineavo gli atteggiamenti giusti in caso di emergenza. A scuola mi ha detto che non hanno mai parlato di questo”.

