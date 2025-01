Il prossimo 8 febbraio a Losanna, in Svizzera, ci sarà un incontro dal titolo “Contro l’antisemitismo e la sua strumentalizzazione” durante il quale parleranno la attivista decoloniale Houria Bouteldja e l’antisionista Maxime Benatouil.

La municipalità di Losanna finanzia con fondi pubblici un convegno sull’antisemitismo, tenuto da antisemiti, che andranno a spiegare al pubblico perché l’antisemitismo “non esiste” e anzi è strumentalizzato dagli ebrei per attaccare gli antisemiti. Chissà, diranno pure che Hitler ha voluto i campi di sterminio, ma per salvare gli ebrei…

Se non ci fosse da piangere, sarebbe da ridere. Un po’ come se un gruppo di mentecatti vestiti da indiani impellicciati invadessero il Campidoglio americano, distruggessero mobili e scranni parlamentari, ferendo agenti di polizia e poi fossero lasciati liberi per aver commesso il fatto!

Alessandro Agostinelli