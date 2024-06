La tornata di elezioni, tra primo e secondo turno, ha regalato conferme e sorprese politiche alla fine dei ballottaggi. Ma non è stato solo il caso dei grandi comuni in Italia, da Bari a Firenze, passando per Perugia. A votare sono stati anche i cittadini di Zerba, piccolissimo comune in provincia di Piacenza dove a stabilire il nuovo sindaco non sono stati i voti ma l’età dei candidati.

Il caso di Zerba, comune in provincia di Piacenza dove il ballottaggio finisce in parità

I votanti di Zerba sono stati 56 e si da il caso che sia il primo turno delle elezioni sia il secondo sia finito in parità: anche il ballottaggio infatti si è concluso in pareggio, 28 voti a 28. A essere quindi eletto come nuovo sindaco è stato quindi Giovanni Razzari, esponente di Zerba Futura ma soprattutto il candidato più anziano. Così come è la legge. L’anagrafe ha condannato invece alla sconfitta Claudia Borrè della lista Il Castello.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani