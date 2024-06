Le operazioni di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative si sono concluse alle 15, e lo spoglio è già iniziato. In 105 Comuni, nessun candidato è stato eletto al primo turno dell’8 e 9 giugno. Tra i capoluoghi di regione coinvolti ci sono Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Si vota anche nei capoluoghi di provincia come Avellino, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Rovigo, Urbino, Verbania e Vercelli . L’affluenza totale è stata del 47,7%.

Firenze, Funaro trionfa su Schmidt: la candidata del Pd ha vinto con il 60 % rispetto al 39,5 di Schmidt

Bari, Leccese doppia Romito: il candidato del centrodestra ha ammesso la sconfitta: “Auguri a Vito Leccese nuovo sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione. La politica dovrà porsi qualche interrogativo perché a scegliere il nuovo sindaco è stato poco più di un terzo della popolazione. Vuol dire che la gran parte di Bari non si è appassionata alla campagna elettorale e ha scelto di non appassionarsi a queste amministrative e credo che la politica debba proprio ripartire da qui”.

Perugia, Ferdinandi batte Scoccia

Risultati parziali nei principali comuni italiani

Potenza: Telesca (csx) 64%, Fanelli (cdx) 35%

Campobasso: De Benedittis (cdx) 51%, Forte (csx) 48%

Lecce: Poli In Bortone (cdx) 52%, Salvemini (csx) 47%

Cremona DEFINITIVO : Virgilio (csx) 50%, Potresani (cdx) 49%

Caltanissetta: Tesauro (cdx) 53%, Petitto (csx) 46%

Avellino: Nargi (cdx) 52%, Gengaro (csx) 48%

Rovigo: Cittadin 58% (cdx), Gaffeo (M5S) 41%

Vercelli DEFINITIVO: Scheda 54%(cdx) Bagnasco (csx)45%

Verbania DEFINITIVO: Albertella (altri) 51%, Brezza (csx) 48%

Urbino: Gambini 52% (cdx), Scaramucci (csx) 47%

In aggiornamento

