I seggi hanno chiuso puntuali alle 15, con le operazioni di spoglio che sono iniziate per capire chi ha vinto i ballottaggi delle varie elezioni amministrative in giro per l’Italia. Gli occhi sono puntati molto sulle grandi città al voto, in ballo infatti ci sono 14 capoluoghi. Tra le più attenzionate, c’è Firenze, con la sfida tra Sara Funaro e Eike Schmidt, che in realtà già alla vigilia sembrava quasi dal risultato scontato.

Elezioni Firenze, il primo turno

Il primo turno si era chiuso a vantaggio di Funaro con il 43,17% contro il 32,86% di Schmidt. In più Funaro ha ricevuto l’appoggio della candidata a sindaco di Italia Viva e vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, che aveva racimolato il 7,29% al primo turno. Il partito di Matteo Renzi però ha lasciato comunque liberi gli elettori e dirigenti di votare.

Elezioni ballottaggio Firenze, i risultati tra Funaro e Schmidt

Se nel primo turno l’affluenza era stata del 64,4%, nel secondo è scesa sensibilmente, passando a circa il 48%. Dopo lo scrutinio delle prime 123 sezioni su 360, Funaro è avanti con il 60,08% rispetto al 39,02 di Schmidt con un vantaggio che sembra ormai certo. Aria di festa al comitato elettorale della candidata del Pd.

Il commento del sindaco Nardella

“Aspettiamo i dati consolidati, però sono felicissimo perché la giornata è straordinaria da tanti punti di vista. Sono orgoglioso di poter cedere la mia fascia a una donna come Sara Funaro. È stata una grande assessora, sarà una grandissima sindaca” ha detto gioioso Dario Nardella. Il sindaco uscente di Firenze ha poi aggiunto: “Dalle sezioni che ci sono arrivate i risultati sono tutti molto positivi. Siamo praticamente oltre il 60%, i dati sono molto incoraggianti. Abbiamo fatto un confronto con le sezioni del primo turno e l’incremento è notevole e costante, anche in quelle sezioni siamo andati un po’ peggio il primo turno”.

