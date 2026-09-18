La legge elettorale tornerà alla Camera il 28 settembre, e con lei lo scontro sui tempi e sulle intenzioni della maggioranza. Il Pd denuncia una corsa a tappe forzate, e legge nell’accelerazione parlamentare un possibile indizio di elezioni anticipate. La maggioranza respinge l’accusa e assicura, invece, che la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale. A mettere sul tavolo i dubbi è Federico Fornaro, deputato Pd e componente della Commissione Affari costituzionali della Camera. «La maggioranza sta procedendo di forzatura in forzatura», sostiene. Il problema, secondo l’esponente dem, è che il passaggio al Senato ha prodotto modifiche che avrebbero richiesto un nuovo approfondimento, anche attraverso ulteriori audizioni. Invece, osserva Fornaro, si procede «a tappe forzate». Da qui la lettura politica: «Una fretta che induce a pensare che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, la presidente Meloni abbia in mente elezioni anticipate ad aprile con buona pace di Tajani e Salvini». Un’ipotesi, quella di aprile, che Fornaro attribuisce alla propria interpretazione dell’accelerazione e che non corrisponde a una scadenza ufficialmente indicata dal governo.

La replica della maggioranza arriva da Nazario Pagano, presidente della Prima Commissione Affari costituzionali della Camera, che definisce «pretestuose e infondate» le accuse dell’opposizione. Pagano contesta innanzitutto che il Senato abbia introdotto modifiche «strutturali»: gli emendamenti, sostiene, riguardano esclusivamente «le modalità attraverso le quali i cittadini scelgono gli eletti», senza modificare il modello elettorale. È quindi sul significato delle modifiche che si misura una prima distanza. Per Fornaro sono abbastanza rilevanti da rendere necessario un ulteriore confronto parlamentare; per Pagano non alterano l’impianto della riforma e non giustificano l’accusa di forzature.

C’è poi il tema della rappresentanza femminile. Fornaro indica come una delle criticità principali l’eliminazione della norma che fissava al 60% il limite massimo dei capilista uomini e avverte del rischio di un «drastico ridimensionamento» della presenza femminile. Pagano ribatte che anche questa previsione si fonda su «scenari pessimistici privi di riscontri», ricordando quanto sarebbe stato chiarito durante l’esame al Senato. Il terzo fronte è quello dei rapporti interni alla maggioranza. Fornaro parla di «malumori in vasti settori» del centrodestra e guarda soprattutto alla Lega, sostenendo che per molti deputati leghisti la riforma sarebbe un «autentico suicidio di massa». Pagano risponde con un dato politico: «L’ampia e solida maggioranza» che ha sostenuto il provvedimento al Senato, a suo giudizio, smentirebbe l’esistenza di tensioni tali da provocare incidenti alla Camera. Infine, il calendario. È qui che le due letture diventano inconciliabili. Fornaro vede nella fretta un possibile segnale di voto anticipato; Pagano definisce «infondata» questa tesi e richiama le parole della presidente Meloni e del ministro Tajani: governo e maggioranza, assicura, arriveranno «a vele spiegate» fino alla scadenza naturale della legislatura. Ora la parola passa alla Camera, vero banco di prova per capire se emergeranno effettivamente divisioni nella maggioranza e quale sarà il testo definitivo della riforma. Anche se, così a naso, tutto fa presagire che la legge passerà.

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Christian Gaole