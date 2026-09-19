Il problema di Elly Schlein non è l’articolo 11 della Costituzione. È il modo in cui ha scelto di usarlo. Perché mentre il Pd dovrebbe costruire una propria idea di politica estera, la segretaria sembra accettare il terreno imposto da Giuseppe Conte: quello del pacifismo tout court. «L’Italia ripudia la guerra, noi ripudiamo la guerra», ha detto Schlein. Una frase perfetta per una piazza. Molto più complicata se pronunciata mentre un Eurofighter italiano viene colpito in Arabia Saudita, mentre il governo deve spiegare cosa stia facendo il nostro personale militare nella regione e mentre le stesse opposizioni chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento. Perché qui comincia la parte che gli slogan non possono risolvere.

L’Italia in Arabia Saudita c’è. Ha militari, aerei e una cooperazione con Riad che non è nata ieri. Ci sono rapporti militari, industriali e strategici. Si collabora con le autorità saudite. E adesso un velivolo italiano è stato danneggiato durante un attacco. È difficile sostenere che tutto questo possa essere ricondotto alla semplice alternativa tra guerra e pace. La domanda seria è un’altra: quale sia il mandato italiano, quali siano gli obiettivi della presenza militare e soprattutto quale ruolo debba avere il Parlamento quando la situazione sul terreno cambia. È precisamente questa la parte più interessante della posizione del Pd. Alfieri, Graziano e Amendola chiedono a Crosetto di chiarire la natura della presenza italiana in Arabia Saudita. È una richiesta concreta, molto più politica della formula con cui Schlein liquida la questione evocando il ripudio della guerra. Poi arriva Conte. E qui il problema di Schlein diventa ancora più evidente. Il leader 5S sostiene che leggere l’articolo 11 senza considerare l’articolo 52 significhi stravolgere la Costituzione. È una posizione che politicamente racconta qualcosa di molto preciso: Conte sta cercando di intestarsi il tema della pace e di trasformarlo nel principale terreno di competizione con il Pd. Schlein lo segue pedissequamente. Non perché Pd e 5S abbiano la stessa linea su tutto. Ma perché quando la segretaria rispondendo alla crisi con la formula “noi ripudiamo la guerra”, anziché spiegare quale debba essere la posizione dell’Italia davanti a una minaccia concreta, finisce per accettare la cornice costruita da Conte.

E questo è un problema per un partito che intende governare. Una forza di governo deve poter dire contemporaneamente che l’Italia ripudia la guerra come strumento di aggressione e che lo Stato ha il dovere di difendere i propri cittadini, i propri militari e i propri interessi. Deve poter distinguere una guerra di aggressione da una missione di difesa, un intervento offensivo da una protezione, un impegno internazionale da un’avventura militare. È per questo che l’articolo 52 evocato da Conte non può essere liquidato come un dettaglio. La Costituzione non offre una scorciatoia né ai pacifisti assoluti né ai sostenitori dell’intervento permanente. Impone di tenere insieme principi diversi attraverso le istituzioni, il Parlamento, appunto. Ed è qui che Schlein avrebbe uno spazio politico enorme. Chiedere che Crosetto riferisca è giusto, ma poi bisogna avere qualcosa da dire sulle risposte che arriveranno. Bisogna spiegare se la presenza italiana in Arabia Saudita sia legittima, utile, necessaria, fino a dove debba spingersi e con quali regole. Non basta dire «ripudiamo la guerra». Perché mentre Schlein pronuncia quella frase, la realtà continua a presentare all’Italia domande molto meno comode. E la vera questione politica è proprio questa: se il Pd vuole essere alternativa di governo, non può lasciare a Conte il monopolio del pacifismo e al governo il monopolio della realtà. Schlein non deve diventare più bellicista, deve diventare più precisa. Perché una sinistra che vuole governare non può limitarsi a dire contro cosa è. Deve spiegare cosa farebbe al posto degli altri. Altrimenti Conte continuerà a dettare il tema, e il Pd a seguirlo.

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Christian Gaole