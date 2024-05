Cent’anni dopo il suo ultimo discorso il 30 maggio 1924, le parole di Matteotti tornano a risuonare dell’aula della Camera. È l’attore Alessandro Preziosi a recitare il suo ultimo discorso, in cui chiedeva ai fascisti che lo contestavano di parlare “parlamentarmente”. Denunciò le violenze e chiese l’annullamento delle precedenti elezioni. Sommerso da insulti venne poi ucciso 20 giorni dopo.

La cerimonia

In aula presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. Riprendendo il contenuto del suo discorso, la premier ha ricordato la sua scomparsa: ‘Matteotti fu ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Fu uomo libero e coraggioso. Onorarlo è fondamentale per ricordarci ogni giorno a distanza di 100 anni da quel discorso il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no. Difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni”.

