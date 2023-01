Una terribile fatalità: il trolley che si incastra tra i binari e un treno di passaggio. La tragedia si è consumata in pochi istanti nella stazione di Roma Termini. Un uomo di 47 anni è morto travolto da un treno. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un terribile incidente.

Tutto è successo intorno alle 22 di giovedì 26 gennaio. Il 47enne italiano stava cercando di recuperare il trolley rimasto incastrato tra il vagone e la banchina quando all’improvviso è spuntato un treno in transito al binario mentre faceva rientro al deposito.

Sul posto ‘è intervenuta la Polfer. Secondo quanto si apprende, si è trattato di un tragico incidente. l’uomo, italiano, stava tentando di recuperare una valigia, caduta in corrispondenza del binario nove, ma non si è accorto dell’arrivo del convoglio, vuoto. Indagini ancora in corso per accertare la dinamica del fatto.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

