Immagini crude, allucinanti, che mostrano in diretta, o quasi, l’omicidio del vicino di casa. Sono quelle che arrivano da Treviglio, provincia di Bergamo, dove questa mattina la 71enne Silvana Erzemberger ha sparato e ammazzato Luigi Casati, ferendo la moglie di quest’ultimo, Monica Leoni, trasportata d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

Il video, girato da una vicina di casa probabilmente spaventata dal rumore dei colpi d’arma da fuoco, almeno 5 o 6 quelli esplosi da Erzemberger, immortala l’anziana subito dopo aver sparato nel piazzale antistante il condominio via Brasside contro Luigi Casati, mentre accanto al corpo dell’uomo c’è la moglie, ferita, e il cane della coppia.

Silvana Erzemberger, in stato di fermo, ha ancora in mano la pistola mentre cammina verso l’ingresso del palazzo, mentre in sottofondo si sentono grida di disperazione e insulti rivolti all’anziana.

“Questa storia andava avanti da anni, continue accuse inventate da questa donna contro i miei genitori”, sono state le parole del figlio della vittima, Emanuele Casati, raccolte dal Corriere della Sera dopo esser giunto anch’egli nella palazzina dove si è consumata la tragedia.

Per i condomini di via Brasside i coniugi Casati erano persone tranquille. Uno dei vicini ha raccontato a Prima Treviglio un precedente: tre settimane fa avrebbe visto la 71enne inseguire con un bastone Luigi Casati, quel giorno erano intervenuti anche i carabinieri.

Una donna che abita nel palazzo ha raccontato al Corriere della Sera di aver assistito all’omicidio: “Quando ho sentito gli spari sono uscita sul balcone e ho visto una signora che aveva l’arma in mano e la puntava contro un signore già a terra – spiega al quotidiano -. Lui era già per terra e lei gli puntava ancora l’arma contro, non gli sparava alle spalle. Dopo poco è arrivata la moglie che si è abbassata su di lui, a quel punto (la signora con l’arma) ha sparato anche a lei un colpo solo alla gamba”.

