Torna a Roma Lucia Fanelli, management consultant da oltre trent’anni e scrittrice di successo. Martedì 28 novembre, alle 18, sarà la libreria Mondadori di via Piave a ospitare la presentazione del romanzo “Immune e impune e altre storie a geometria variabile” (Laura Capone Editore, 2022), vincitore di numerosi premi letterari.

La Fanelli verrà intervistata da Gioacchino De Chirico. Il dialogo con il filosofo, giornalista e critico letterario approfondirà temi e personaggi del suo primo romanzo, considerato da critici e addetti ai lavori un raro esempio di letteratura aziendale nel panorama editoriale italiano. La trama si sviluppa. intorno a una media società di consulenza a fondazione e conduzione familiare, che opera in Brianza. Il management è perennemente in lotta per la supremazia all’interno dell’azienda: l’obiettivo è, naturalmente, il mantenimento di uno status di potere e ricchezza.

Le dinamiche relazionali e i conflitti d’interesse tra l’AD Adriano Valsecchi e il DG, entrambi interessati a controllare l’innovativa e profittevole Gaming Business Division, riflettono i meccanismi conflittuali e i comportamenti – talora aberranti – che purtroppo si osservano in molte aziende di ogni dimensione e di ogni Paese. Il romanzo ha però anche gli aspetti di un giallo, ruotando intorno a molti misteri e imprevisti, quali il tentato avvelenamento del protagonista.

“Immune e impune” si caratterizza, però, anche come affresco familiare contemporaneo: dei molti personaggi sono approfondite non solo la storia, la psicologia e i legami (non sempre trasparenti), ma anche, in molti casi, le diverse capacità e metacapacità manageriali di cui sono dotati (che si tratti di leadership, di abilità manageriali o nello sviluppo di indagini).

Il tutto, in un contesto generale di estrema attualità, dove si mescolano elementi riscontrabili nella società di oggi: dallo stalking all’immigrazione clandestina, dalla violenza sulle donne agli orientamenti sessuali, dai gap generazionali alla solitudine degli adolescenti. Fino ai valori di sempre: amore/amicizia, chronos/kairos, fedeltà/infedeltà.

“Il mio primo romanzo, scritto durante il lockdown – spiega l’autrice -, mi ha permesso da un lato di mettere a frutto la mia lunga esperienza di consulente di direzione, dall’altro di approfondire una serie di temi di attualità che mi stanno a cuore. Il mio intento, oltre alla speranza di appassionare i lettori, è di portare un messaggio di positività, di capacità di affrontare le sfide della vita e di focalizzazione verso il futuro e verso ciò che abbiamo la possibilità di cambiare”, conclude Lucia Fanelli che, dopo il suo esordio letterario, sempre per Laura Capone Editore ha scritto e pubblicato, nel 2023, “Antioco Aramu. Storia di un seduttore sardo”.

