Aveva deciso di fare un viaggio da solo, un pellegrinaggio in bici, lungo il Cammino di Santiago di Compostela. Adriano Pacifico, cuoco di 32 anni, di Bastiglia, nel modenese, è partito ma di lui si sono perse le tracce l’11 luglio. E l’angoscia cresce giorno dopo giorno, per la mamma e la sorella che sono andate sul posto a cercarlo. Chiedono aiuto sui social e battendo quei percorsi palmo a palmo, inseguendo una pista che è un mistero: i frequenti e piccoli prelievi dal bancomat. La famiglia teme che possa essergli capitato qualcosa di brutto.

Adriano, padre di due bambine, è partito per il viaggio che desiderava fare da tempo da solo. Lui e la madre si sono sentiti diverse volte all’inizio della piccola impresa. L’ultima videochiamata però Adriano l’ha fatta dallo smartphone di qualcun altro. Alla madre ha detto che il suo smartphone si era rotto e che se ne era fatto prestare uno durante il tragitto. Poi aveva aggiunto che forse si sarebbe fermato qualche giorno a Tolone perché non si sentiva bene fisicamente, ma che sarebbe ripartito a breve per la Spagna. “Era triste, quasi piangeva”, dice la donna a Repubblica.

Dopo lunedì 11 luglio poi è iniziato il silenzio assordante che ha messo in angoscia mamma e sorella. Successivamente una telefonata con il ragazzo che aveva prestato il telefono al figlio: “È ripartito in bicicletta da solo, non so altro”. Grazia Mansueto, sempre più preoccupata, chiama ancora quel numero. E la versione cambia: “È andato via conaltre persone in bici”. Altri sospetti si fanno largo quando, durante la videochiamata, oltre a inquadrare il giovane che aveva prestato il telefono ad Adriano, si vede il contesto: “Viveva in una specie di baracca “. Un posto con l’aria di essere abbandonato, una stamberga, non uno dei punti di sosta frequentati da pellegrini in cammino per Santiago.

Poi il mistero dei prelievi dal bancomat. Seguendo le sue operazioni bancarie, si è scoperto che il bancomat di Pacifico è stato usato a Tolone: piccoli prelievi, da 20 o 30 euro, fatti a breve distanza l’uno dall’altro. Mamma e sorella sono partite alla volta della Francia cercando disperatamente notizie di Adriano.

