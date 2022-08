Aveva avuto un malore giovedì ed era andato in ospedale. Era stato dimesso con quelli che sembravano i sintomi di una congestione. Due giorni dopo si è sentito nuovamente male e così Jonathan Gaddo Giusti, 31 anni, è morto. Una vera tragedia a Prato su cui bisognerà fare chiarezza.

A 48 ore dalle dimissioni dall’ospedale Jonathan ha avuto un malore. Secondo quanto riportato dal Corriere, la fidanzata infermiera ha provato a soccorrerlo mentre arrivava il 118. Per lui non c’è stato nulla da fare, lo avrebbe stroncato un arresto cardiaco. La Procura di prato potrebbe disporre l’autopsia per capire cosa sia successo al giovane e se ci siano connessioni con quel malore che due giorni prima lo aveva portato in ospedale. Intanto l’Azienda sanitaria ha disposto accertamenti interni ma la famiglia ha già annunciato un esposto per capire le cause di quella morte prematura avvenuta a 48 ore dalle dimissioni dall’ospedale.

“Hanno lasciato morire mio figlio 31enne per infarto. Da solo, a casa, dopo una diagnosi di congestione”, ha scritto su Facebook la mamma del 31enne, come riportato dal Tirreno. Il 31enne era molto conosciuto a Prato. Faceva parte della squadra nel gioco della ‘Palla Grossa’, una sorta di calcio storico ed era dipendente di un’azienda di termoidraulica. Era andato in ospedale nella notte tra il 3 e il 4 agosto. Era stato trattenuto in osservazione e poi dimesso. Poi il malore a casa 48 ore dopo. Per lui non c’è stato niente da fare.

Sul suo profilo Facebook tantissime foto che lo vedono sorridente e in compagnia degli amici che ora sono distrutti dal dolore. Su Facebook decine i ricordi e i pensieri dedicati al giovane ragazzo: “Sei la prima persona che ho conosciuto quando sono venuta a vivere a Prato, mi hai fatto ridere tanto e abbiamo passato molti momenti insieme. Voglio ricordarti cosi insieme ai tuoi cari amici, rimarrai sempre nei cuori di tutti”, scrive un’amica. “E poi ci sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere, pugni allo stomaco. Tutto ciò è semplicemente ingiusto. Ciao Gaddo” le parole di un altro utente.

