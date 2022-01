Sono almeno 19, ma il bilancio è ancora provvisorio, i morti causatati da un incendio divampato in un appartamento alle 11 del mattino (ora locale) a New York, nel Bronx.

Un rogo definito dai vigili del fuoco uno dei peggiori incendi a recente memoria. Decine di persone, al momento il ‘conteggio’ è arrivato a 63, sono rimaste ferite nell’incendio del Bronx e almeno 13 persone sono in condizioni critiche. Tra le vittime nove sono bambini.

Al lavoro per spegnere l’incendio vi sono circa 200 vigili del fuoco al Twin Park apartments, complesso residenziale di 19 piani al 333 East 181st Street, un palazzo “alveare” formato da 120 appartamenti in gran parte abitati da afroamericani e ispanici.

I vigili del fuoco “hanno trovato vittime su ogni piano“, ha detto il commissario dell’FDNY Daniel Nigro in una conferenza stampa. “Questo è senza precedenti nella nostra città. Prevediamo che ci saranno numerose vittime“, ha spiegato.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire “one of the worst” in city’s history; at least 61 injured, “numerous” feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

Secondo Nigro, l’incendio ha avuto origine in un appartamento che si estende al secondo e al terzo piano, mentre le cause del rogo sono in corso di accertamento. Secondo una primissima ipotesi gli allarmi antincendio non sarebbero scattati, almeno secondo quanto riferito da numerosi testimoni oculari del rogo. Una donna ha raccontato ai giornalisti di essersi resa conto di quanto stava accadendo solo dopo aver sentito urlare i vicini nelle scale.

“È un momento terribile, terribile per la città, una situazione tremenda“, ha commentato il neo sindaco di New York, Eric Adams, arrivando sul luogo della disgrazia. “L’impatto di questo incendio porta dolore e disperazione nella nostra città“, ha detto Adams parlando alla Cnn.

Un rogo che ha ricordato quello dello scorso 5 gennaio avvenuto a Philadelphia, in cui morirono 12 persone, tra cui otto minori.

(in aggiornamento)

