Forte esplosione presso lo stabilimento della Perfetti a Lainate, nel Milanese, zona dove nel primo pomeriggio di oggi si è alzata una fitta nuvola di fumo nero. Le fiamme sono scoppiate all’interno di un magazzino della azienda dolciaria Perfetti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno escluso la presenza di persone coinvolte e ferite. A scopo precauzionale sono stati evacuatui tre edifici civili adiacenti l’Azienda.

Lainate, “in fiamme il magazzino con gli scarti della lavorazione”

Nel magazzino, secondo quanto riferito erano depositati scarti di lavorazione. Al momento in cui si scrive il rogo è ancora in corso ma sotto il controllo delle squadre dei Vigili del fuoco. “L’operatività dello stabilimento non risulta intaccata. Resta quindi una situazione circoscritta, che non ha avuto impatti rilevanti sull’attività” ha fatto sapere l’azienda.

La colonna di fumo dell’incendio allo stabilimento Perfetti di Lainate vista dal drone pic.twitter.com/MlJPehiVZ6 — Local Team (@localteamit) March 26, 2025

