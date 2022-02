Rischia di avere un bilancio drammatico l’incendio scoppiato nella notte a bordo del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines che viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi.

Sono infatti 11 i dispersi tra i passeggeri del traghetto, ha reso noto la Guardia costiera di greca: le persone salvate sono 278, non si sa ancora se i due passeggeri rimasti intrappolati nella stiva siano vivi, mentre tra i dispersi non figurano italiani.

Una notizia parzialmente confermata dalla compagnia di navigazione italiana, che ha spiegato dopo aver compiuto gli accertamenti sulla lista dei passeggeri e su quella dell’equipaggio della nave che sono ancora 13 le persone che mancano all’appello dopo lo sbarco: cinque si trovano a bordo e sono stati individuati, gli altri 8 sono invece dispersi.

Secondo quanto riferisce Lapresse, che cita fonti del gruppo Grimaldi, tra le cinque persone ci sarebbero i due camionisti già individuati. Tra i dispersi vi sarebbero anche tre italiani, circostanza che però viene smentita sempre da fonti della compagnia navale all’Agi.

Il rogo, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe divampato nella zona garage dell’Euroferry Olimpia, ma la nave è stata evacuata quasi completamente già all’alba grazie al tempestivo intervento della Guardia costiera greca. Al momento non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave, secondo quanto riferisce una nota del Gruppo Grimaldi.

La #GuardiaCostiera è in costante contatto con le autorità greche impegnate nel soccorso del traghetto in fiamme a largo delle coste greche. Le persone a bordo sono state tratte in salvo. Approntati mezzi aerei e navali del Corpo in assetto ambientale per supporto alle operazioni pic.twitter.com/iTqnHPgmmC — Guardia Costiera (@guardiacostiera) February 18, 2022

Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne del gruppo di navigazione, ha anche aggiunto che le persone evacuate sono state trasportate a Corfù “e da lì organizzeremo il transfert per il ritorno in Italia”, ha spiegato in collegamento con RaiNews24.

A bordo del traghetto, ha sottolineato l’ambasciatrice italiana ad Atene, Patrizia Falcinelli, c’erano “64 italiani”. “A quanto ci risulta dalle liste ufficiali della compagnia Grimaldi, sono 21 i passeggeri italiani e 43 i membri dell’equipaggio di nazionalità italiana”, ha spiegato l’ambasciatrice a Rainews24.

Il racconto dei passeggeri

“C’erano fiamme altissime, a bordo c’era il panico“, raccontano i passeggeri del traghetto Euroferry Olympia, secondo quanto loro stessi hanno riferito agli uomini della Gdf dopo esser stati soccorsi dal pattugliatore Monte Sperone.

“Il comandante della nave, quando è scoppiato l’incendio, ha fatto il giro delle cabine e radunato i passeggeri su un unico ponte – ha spiegato all’Ansa il comandante del pattugliatore Felice Lodovico Simone Cicchetti – poi ha dato l’abbandono nave, ma l’evacuazione non è stata una passeggiata“.

“Tra i passeggeri, ma anche tra i membri dell’equipaggio, c’era massima apprensione. C’erano persone che piangevano. Abbiamo soccorso anche bambini piccolissimi“, ha raccontato invece il comandante del pattugliatore Monte Sperone, il maggiore Simone Cristalli della Guardia di Finanza, all’Adnkronos. Un intervento che ha portato “con rapidità e sangue freddo” al salvataggio dei passeggeri.

(in aggiornamento)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni