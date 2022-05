E’ deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un grave incidente stradale. Acerra, comune a nord del capoluogo partenopeo, piange l’architetto Nicola Stellato, 64 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica 15 maggio nella zona Asi di Acerra. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di uno scooter nei pressi dell’ex stabilimento della Montefibre quando è avvenuto il drammatico incidente.

Non è ancora chiaro il coinvolgimento di altri mezzi. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a far luce sull’accaduto. Stellato è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Era ancora cosciente ma dopo l’arrivo al pronto soccorso del Cardarelli le sue condizioni sono precipitate. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito alla caduta.

Dolore e sgomento ad Acerra per la scomparsa del 64enne, professionista stimato e candidato alle ultime elezioni amministrative, nel 2017, a consigliere comunale nella lista del Partito Democratico. Così lo ricorda il segretario cittadino Carmine Siracusa: “L’ultima chiacchierata con Nicola c’è stata l’altro ieri sera. Andammo da lui, Paola (Montesarchio) ed io. Perdo e perdiamo un amico, una persona perbene. La lunga militanza politica, prima nel PCI poi nei D.S. e quindi nel P.D., ha consentito di costruire tra di noi, e tra le nostre famiglie, uno straordinario rapporto personale. Una persona a cui non potevi non volergli bene. Sembra tutto così surreale. Ci mancherai, Nicola. Mancherai a noi e al Partito Democratico. Mancherai ai tanti che ti hanno conosciuto nei banchi del Consiglio Comunale. La stima per te era unanime. Ad Alba, ai figli Guido e Silvana, l’affettuosa vicinanza mia e del P.d. Un bacio, ovunque tu sia adesso”.

Giovanni Pisano