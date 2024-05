Terribile incidente nella prima giornata dell’ Air Show all’aeroporto dell’Aquila, la manifestazione aerea che avvicina il grande pubblico al mondo dell’aviazione, e che stamattina ha visto una personam orrire investita da una cisterna in fase di manovra.

Secondo quanto appreso da Il Capoluogo d’Abruzzo, l’uomo coinvolto nell’incidente è il copilota del 118, Paolo Dal Pozzo, di 41 anni che al momento dell’investimento stava scattando alcune foto e che si trovava probabilmente in un angolo cieco. Si tratterebbe di una tragedia inspiegabile visto la lunga esperienza professionale del responsabile.

Per le 12 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori, ma la manifestazione per la giornata di oggi è stata sospesa. “Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell’Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico”, ha dichiarato all’Ansa il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, Gino Bianchi.

