Attimi di terrore alle 13.30 a Motorbike Expo, durante l’esibizione di uno stuntman. L’auto guidata dall’uomo è piombata con le ruote sulle transenne ferendo dieci persone scaraventate a terra dall’impatto. Al momento tutte le esibizioni in corso sono state sospese

La ricostruzione è in corso in questo momento e nel frattempo sono state sospese le esibizioni. Il report di Verona Emergenza, che ha inviato sul posto 5 mezzi parla di sette codici gialli e tre verdi, ma secondo gli organizzatori nessuno spettatore sarebbe stato toccato dall’auto. I feriti avrebbero riportato contusioni. Ma nelle prossime ore il bilancio sarà più preciso.

Da oggi e fino a lunedì, a Verona, andrà in scena il Motor Bike Expo, la fiera internazionale dedicata al mondo dei motori e dei motociclisti.

“Sono attesi in fiera – scriveva questa mattina Luca Zaia , presidente della Regione Veneto, sui propri canali social – oltre 170.000 visitatori e 700 espositori in sette padiglioni e sei aree esterne”. “Motorbike Expo – prosegue – apre un anno che per il settore parte con grande slancio, dopo un 2023 che si è chiuso con oltre 337.000 veicoli immatricolati, confermando l’Italia al primo posto in Europa e con un volume di vendite che non si registrava addirittura dal 2010” conclude