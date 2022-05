Una strage sull’A4, l’autostrada Milano-Torino. È quanto avvenuto questa mattina prima dell’uscita di Arluno in direzione Milano in seguito al tamponamento di un furgone contro un’auto.

Sono quattro le persone morte e due quelle ferite gravemente per la carambola. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, sul posto oltre alle ambulanze anche numerose pattuglie della polizia stradale.

I quattro deceduti, secondo quanto riferito da Areu, sono tutti uomini: due hanno 30 anni, uno 35 e un quarto ha 44 anni. Altre due persone coinvolte nello scontro sono state ricoverati in ospedale: un 30enne è stato portato in codice rosso al Niguarda con trumi multipli; mentre un 49enne, conducente del furgone, è in codice verde all’ospedale di Magenta.

Stando ai primi accertamenti, scrive il Corriere della Sera, si tratterebbe di alcuni operai che viaggiavano su un furgone. Il veicolo si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris durante un sorpasso.

Nell’area interessata dall’incidente si sono rapidamente formati diversi chilometri di coda in direzione Milano. Sul posto il 118 ha inviato due elicotteri, cinque ambulanze e un’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco.

