È di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in provincia di Cremona, lungo la ex Statale di Orzinuovi, nel tratto che attraversa Soncino poco prima dello svincolo per Torre Pallavicina, al confine tra le province di Cremona e Brescia.

Nello schianto sono rimasti coinvolti due camion e due vetture: secondo una prima ricostruzione un autoarticolato ha perso il semiasse e il suo bilico ha violentemente impattato contro un camion proveniente dalla direzione opposta, coinvolgendo nell’incidente anche due auto in transito.

Dei cinque feriti uno è grave: si tratta di un trasportatore 50enne che ha subito l’amputazione della gamba e che è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Cremona con trauma al bacino e traumi multipli alle gambe.

Sul luogo dell’incidente, scrive l’Ansa, sono intervenuti i carabinieri di Romanengo e Camisano, la Polizia stradale, i vigili del fuoco, la Croce Verde di Soncino e Orzinuovi e la Croce Rossa di Crema.

Dietro l’incidente potrebbe esserci anche un guasto meccanico al tir che, provenendo da Soncino, ha invaso la corsia opposta a causa della perdita del semiasse.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni