Politica
Informativa Meloni, Fumarola (Cisl): “Road map va costruita insieme all’apporto responsabile delle parti sociali”
“Coinvolgere ogni soggetto capace di dare un contributo costruttivo, a partire dal mondo del lavoro e delle imprese”
“Nel discorso odierno al Parlamento, la Presidente Meloni mette in fila le maggiori sfide del paese, definendo una road map che va costruita insieme all’apporto responsabile delle parti sociali. Salvaguardia e promozione del lavoro, politiche espansive dei redditi, incremento della competitività e della crescita. E poi ancora: politica industriale, sanità e welfare, istruzione e innovazione, politiche abitative, pensioni e non autosufficienza, coesione sociale e territoriale. Un mosaico da comporre uniti, coinvolgendo ogni soggetto capace di dare un contributo costruttivo, a partire dal mondo del lavoro e delle imprese”. E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola, commentando il discorso della Premier Meloni oggi in Parlamento.
“Non c’è via migliore per dare stabilità ed equità a riforme e investimenti, cominciando dal nucleo di un accordo che punti a proteggere e rilanciare il lavoro pubblico e privato nei suoi aspetti qualitativi, nel protagonismo della contrattazione, nella sua capacità di esprimere maggiore produttività e valore aggiunto da redistribuire su salari più alti. La fine del PNRR, lo spettro della stagflazione e la crisi dei prezzi ci dicono che è arrivato il tempo delle scelte strutturali e condivise”, conclude la leader Cisl.
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