Prima l’inseguimento, poi l’accoltellamento. E un 29enne è morto così, in strada, a Capurso, in provincia di Bari. Un omicidio che si è consumato in strada, in pieno pomeriggio, in uno spazio davanti a un bar e a un barber shop. Due i feriti, presumibilmente i due inseguitori della vittima. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la polizia locale e i soccorsi sanitari.

Il ragazzo che è morto era originario di Mola di Bari. Ancora prima dell’inseguimento sarebbe esplosa una lite, forse proprio a Mola di Bari. Il 29enne era alla guida di una Peugeot 206 inseguita da una Volkswagen a bordo della quale si trovavano almeno altri due uomini. La corsa sarebbe terminata davanti a un barber shop a Capurso. Qui sarebbe scattata l’aggressione a colpi di arma da taglio tra gli uomini coinvolti. Il giovane è stato trovato riverso a terra, sanguinante. Gli altri due sono rimasti feriti.

Erano circa le 18:40 in via Casamassima quando si è consumato l’omicidio. Fatali per la vittima sarebbero stati i colpi che lo hanno ferito al petto. I feriti sono stati uno medicato sul luogo del delitto, in ambulanza, l’altro trasportato autonomamente all’ospedale Di Venere di Bari. Sul posto è arrivato anche il pm Michele Ruggiero oltre ai militari della compagnia di Triggiano, quelli della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Bari e gli agenti della polizia locale, oltre ai sanitari.

In corso tutte le attività da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto. Saranno acquisite dagli inquirenti le immagini dei sistemi di video sorveglianza attivi in zona e le testimonianze.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano