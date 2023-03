Era scomparsa da casa sabato. Luise, 12 anni era andata a casa di un’amichetta ma non è mai più arrivata a casa. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri di distanza da casa, lontano dalla strada che l’avrebbe portata dritta lì. È successo a Freudenberg, vicino Coblenza, in Germania. Una vicenda che ha scosso fortemente l’opinione pubblica dei tedeschi soprattutto alla luce del fatto che a essere sospettate dell’aver commesso l’omicidio ci sono due coetanee di 12 e 13 anni.

Luise sarebbe stata accoltellata ma l’arma del delitto non è ancora stata trovata. Accanto al suo cadavere è stato trovato un oggetto appartenente a una delle due sospettate. Per avere qualche dettaglio in più bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera che cita la stampa locale, non si tratterebbe di un reato a sfondo sessuale, come hanno spiegato alcune fonti vicine agli investigatori.

Il corpo è stato trovato in un bosco lontano dalla via che l’avrebbe portata a casa. Non è chiaro se sia arrivata lì di sua spontanea volontà o sia stata portata lì con la forza. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la ragazza è passata da un vecchio tunnel che dista poche centinaia di metri dal punto in cui è stato trovato il cadavere e se questo tunnel ha avuto un qualche ruolo nel delitto. La dodicenne è stata vista l’ultima volta sabato, intorno alle 17.30 a Freudenberg, mentre stava tornando a casa, dove non è mai arrivata. “A Freudenberg siamo profondamente scioccati e i nostri pensieri sono rivolti ai familiari”, ha dichiarato la sindaca della cittadina, Nicole Reschke.

