Account sospesi, follower cancellati: Instagram Down e senza un apparente motivo. Da stamattina tantissimi utenti del social network di Meta stanno segnalando la sospensione del proprio profilo. E non si capisce il motivo. Contemporaneamente altri utenti stanno segnalando altri tipi di problematiche sulla piattaforma. Il team di Instagram ha chiesto scusa agli utenti e avvisato di essere al lavoro per provvedere al malfunzionamento.

Quello che appare agli utenti che stanno segnalando il malfunzionamento è una schermata in cui si legge un avviso della sospensione dell’account. E senza alcuna motivazione apparente. Altri utenti stanno invece segnalando la cancellazione di follower, problemi nel caricare contenuti e nello scorrere il feed con foto e video delle persone seguite. Non è escluso che le due criticità siano collegate in qualche modo.

“Siamo consapevoli del fatto che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accedere al proprio account Instagram. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente”, la nota diffusa da Instagram tramite Instagram Comms, il team di PR che si occupa delle comunicazioni del social. Su Twitter intanto vola l’hashtag #Instagramdown e si moltiplicano le segnalazioni e i commenti sui malfunzionamenti.

“Non mi interessa dei follower, spero solo di non perdere l’account perché l’archivio delle storie è pieno di ricordi”, scrive un utente. “Questa è la volta buona che facciamo tutti insieme una bella class action?”, minaccia addirittura qualcun altro. Dominano i feed soprattutto i commenti sarcastici e i meme. “Ammettiamolo Twitter è l’unico social di cui ci possiamo fidare”.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

I problemi con Instagram arrivano dopo che la settimana scorsa si era verificato un down a Whatsapp, applicazione di messagistica istantanea anch’essa parte di Meta. In quel caso non venivano inviati né ricevuti messaggi, oltre a problemi vari di connessione. La criticità era stata risolta in poche ore.

