Niente connessione, servizio che sembra offline, messaggi non inviati e nessuna doppia spunta tra gruppi e chat singole. L’app di messaggistica istantanea WhatsApp è down in tutta Italia. Le segnalazioni arrivano da Nord a Sud, dalle grandi città come dalla provincia. E l’hashtag #whatsappdown è diventato nel giro di pochissimo tempo virale.

La causa di tutto questo non è ancora nota. È circa dalle 8:30 di questa mattina che il servizio non funziona, e le segnalazioni di chi non riusciva a usare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook) si sono moltiplicate. Non sembra esserci alcun problema per quanto riguarda gli altri servizi di Meta, come Facebook o Instagram.

Disservizi anche nella funzione desktop. Nessuna spiegazione sul sito Downdetector che monitora i disservizi. Al sito sono arrivate le più disparate segnalazioni: come l’impossibilità di inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, nessuna doppia spunta sulla ricezione dei messaggi, mancanza di connessione. Un primo malfunzionamento era stato registrato già ieri pomeriggio. Il servizio ad alcuni utenti funziona, anche se a macchia di leopardo.

Sembra essere risultato inutile al momento anche spegnere e riaccendere il dispositivo. “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”, le parole di un portavoce di WhatsApp riportate da Repubblica.

Gli ultimi disservizi all’app erano risaliti a un anno fa circa, al 4 ottobre 2021, quando però ad andare in down fu tutto il gruppo meta, da Instagram a Facebook a Whatsapp. Dopo il ripristino dei servizi erano arrivare in quel caso le scuse ufficiali del patron Mark Zuckerberg.

