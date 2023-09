“Oggi è un giorno nel quale il nostro quotidiano pubblica un’intervista a cui tengo davvero molto e che mi permetto di suggerirvi con una certa decisione.” esordisce in un video messaggio il direttore Matteo Renzi. Si tratta dell’intervista a Reid Hoffman di Linda Campani direttrice del programma di Stanford University in Italia.

Una serie di domande nelle quali si parla di Intelligenza Artificiale con uno dei guru della Silicon Valley nonché co-fondatore di LinkedIn. Davvero tante iniziative portano la sua firma.” Hoffman che si trova in Italia in questi giorni incontrerà la premier Giorgia Meloni e autorevoli personalità non solo del mondo politico.”

Un’intervista alla quale il direttore Renzi tiene particolarmente proprio per gli argomenti trattati perché ormai sembra palese che l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale “cambierà presto il mondo, anzi lo sta già cambiando nelle modalità organizzative delle aziende, nel ridisegno della macchina pubblica in quei Paesi che sono all’avanguardia.”

Non solo. L’utilizzo in futuro dell’IA porterà una grande rivoluzione anche nel mondo dell’istruzione. Uno strumento innovativo che “dovrà però trovare una regolamentazione che ad oggi ancora non c’è e che faticosamente sarà da creare nei prossimi anni” – continua Renzi – “perchè l’Intelligenza Artificiale è ormai un dato di fatto con il quale dovremo necessariamente misurarci e che porterà a perdere una serie di posti di lavoro ma allo stesso tempo andrà a crearne di nuovi in altri settori”.

Un argomento interessante sul quale i giornali devono concentrarsi, proprio per questa ragione Il Riformista ha in pagina questa esclusiva intervista a Reid Hoffman. “Se avete voglia di leggerla sono contento” dice Renzi “penso sia un’opportunità per cercare di capire come il futuro che ci aspetta vogliamo costruirlo e non soltanto attenderlo perché poi alla fine il vero compito di un riformista è proprio questo: costruire il domani non limitarsi ad aspettare che arrivi”

