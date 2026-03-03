Negli ultimi giorni, la crisi che coinvolge la Repubblica Islamica dell’Iran ha superato ogni soglia di escalation convenzionale. Il 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato una campagna militare con l’obiettivo dichiarato di colpire i vertici dello Stato teocratico iraniano e indebolire la sua capacità di repressione interna e proiezione regionale.

La prima fase è stata caratterizzata da attacchi mirati contro figure di vertice e infrastrutture strategiche. Tra gli eventi più dirompenti vi è stata l’eliminazione della Guida Suprema, Ali Khamenei, insieme ad alti comandanti delle Forze Armate e delle Guardie della Rivoluzione. La decapitazione simultanea del vertice politico-militare ha rappresentato un punto di svolta storico, producendo una frattura nella catena di comando del regime. Parallelamente, nei giorni successivi sono stati colpiti depositi d’armi, basi operative e strutture logistiche delle IRGC e delle milizie Basij, ossia l’architettura della repressione interna. Secondo fonti dell’opposizione, proprio queste strutture erano state responsabili, solo nei mesi precedenti, di una repressione brutale contro manifestanti civili. La strategia appare mirata: non un’occupazione del territorio, ma l’indebolimento selettivo dell’apparato coercitivo per creare uno spazio politico che permetta agli iraniani di scendere in piazza senza essere immediatamente schiacciati.

All’interno del Paese si registrano segnali di dissenso diffuso. Dalle abitazioni, attraverso video e messaggi, molti cittadini manifestano apertamente la loro opposizione. Tuttavia il passaggio decisivo resta nelle mani del popolo iraniano: saranno gli iraniani, quando verrà percepita una reale finestra di sicurezza, a determinare l’esito finale. Sul piano politico, l’alternativa oggi più strutturata appare quella rappresentata dal Principe Reza Pahlavi, non come figura restauratrice ma come garante di un processo ordinato. Il percorso delineato è preciso: una gestione temporanea e inclusiva con mandato limitato alla stabilizzazione; l’elezione di un’assemblea costituente incaricata di redigere la prima Costituzione dell’Iran libero lasciando aperta la scelta tra monarchia costituzionale o repubblica; un referendum popolare per approvare la nuova Carta e definirne l’assetto istituzionale; infine, elezioni politiche pienamente libere per scegliere governo e Parlamento.

Questa roadmap punta a evitare vuoti di potere e a garantire legittimazione democratica in ogni fase. La transizione verrebbe scandita da scadenze pubbliche e da un principio non negoziabile: la sovranità appartiene esclusivamente al popolo iraniano. Se questo processo dovesse compiersi, un Iran libero, democratico e alleato delle democrazie occidentali rappresenterebbe non solo una trasformazione regionale, ma il primo esempio storico di superamento strutturale dell’Islam politico attraverso una scelta popolare consapevole.

Ashkan Rostami

