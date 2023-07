Dopo l’imponente marcia di protesta nella giornata di sabato, quando decine di migliaia di manifestanti hanno camminato per i 70 chilometri che separano Tel Aviv da Gerusalemme protestando contro la riforma governativa della magistratura e trasformando la lunga strada tra le due città in un mare di bandiere israeliane blu e bianche, è arrivata ieri una telefonata del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden al premier Benjamin Netanyahu, ancora ricoverato in ospedale, dove nella giornata di sabato gli è stato impiantato un pacemaker.

Il Presidente Biden ha consigliato al Primo Ministro israeliano di non avere fretta nell’approvare la proposta di legge sulle modifiche al sistema giudiziario del paese. “Dal punto di vista degli amici di Israele negli Stati Uniti, sembra che l’attuale proposta di riforma giudiziaria stia diventando più divisiva che meno“, avrebbe detto il presidente statunitense, secondo quanto riportato da Axios. “Data la quantità di minacce e sfide che Israele deve affrontare in questo momento, non ha senso che i leader israeliani affrettino i tempi: l’attenzione infatti dovrebbe essere rivolta a tenere uniti i cittadini ed a trovare un consenso ampio”.

Il pacchetto di modifiche al sistema giudiziario proposto da Netanyahu e dalla sua maggioranza di destra priverebbe, secondo i critici, la Corte Suprema della sua indipendenza e renderebbe possibile per il governo approvare leggi senza il successivo vaglio da parte dei giudici, come è avvenuto in più casi negli anni precedenti. Netanyahu e i suoi sostenitori affermano d’altro canto che il pacchetto di misure proposte è necessario per limitare il potere esorbitante dei giudici della Corte Suprema, che attualmente vengono nominati dal Presidente di Israele su proposta di un comitato dove la maggioranza è fatta dagli stessi esponenti del sistema giudiziario. C’è da ricordare, peraltro, che Israele non dispone di una vera e propria Costituzione, ma piuttosto di una serie di “leggi fondamentali” che stabiliscono, tra l’altro, le regole di nomina dei giudici ma che, per la loro natura non costituzionale, rischiano sempre di essere in balia della maggioranza di turno.

