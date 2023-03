Sono oltre 600mila i manifestanti scesi in piazza in più città d’Israele per protestare contro la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di rimuovere dall’incarico il ministro della Difesa Yoav Gallant dopo le critiche di quest’ultimo sulla riforma della giustizia che l’Esecutivo si appresterebbe a varare nonostante le proteste e le polemiche degli ultimi mesi.

Una decisione che ha scatenato le proteste in tutto il Paese, andate in scena anche nella notte con il governo di Netanyahu che adesso sta discutendo il congelamento della sua controversa riforma giudiziaria (una riunione convocata in serata è andata avanti fino all’alba). Decine di migliaia di persone si sono radunate ieri sera a Tel Aviv e Gerusalemme, ma anche in altre città, per protestare contro il licenziamento del ministro Gallant. A Gerusalemme, secondo quanto riferito, manifestanti hanno sfondato un posto di blocco vicino alla residenza di Netanyahu.

Premier che parlerà in mattinata alla nazione e, secondo i media che citano fonti vicino al primo ministro, potrebbe annunciare la sospensione della riforma giudiziaria. Anche il presidente israeliano Isaac Herzog ha chiesto al premier lo stop dell’iter legislativo della riforma che “indebolisce il sistema giudiziario”.

Intanto i leader della protesta anti-riforma affermano che oggi alle 14 si terrà una manifestazione di massa davanti la Knesset (parlamento monocamerale), a Gerusalemme. “Non permetteremo alcun compromesso che danneggi l’indipendenza della Corte Suprema”, dicono. Sono stati predisposti autobus per portare manifestanti da tutto il Paese. Ci sono state proteste di massa settimanali per quasi tre mesi contro la legislazione prevista e un’ondata crescente di obiezioni da parte di importanti personaggi pubblici tra cui giuristi e imprenditori.

Prima di essere silurato dal governo, Gallant, ieri, aveva avvertito pubblicamente che la riforma (caldeggiata dall’estrema destra) rappresenta un “pericolo immediato e tangibile” per la sicurezza dello Stato e chiesto una sospensione del suo iter. Il premier ha poi convocato Gallant, dicendogli di non avere più fiducia in lui come ministro della Difesa. “Il primo ministro ha deciso di rimuovere dall’incarico Gallant”,si legge in una nota del primo ministro Netanyahu.

“La sicurezza dello Stato di Israele è sempre stata e sarà sempre la missione della mia vita”, si è difeso su Twitter Gallant, che aveva ottenuto il sostegno di altri membri del Likud (stesso partito di Netanyahu), ma di cui l’estrema destra aveva chiesto subito la testa.

“Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi odierni in Israele, che sottolineano ulteriormente l’urgente necessità di un compromesso” ha scritto in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson.

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – La riforma lanciata dall’estrema destra e dal ministro della Giustizia Yariv Levinc indebolisce sensibilmente il ruolo della Corte suprema israeliana, con i poteri di controllo di quest’ultima che passerebbero al governo. Una sproporzione letta in modo diverso dal governo, secondo cui la riforma porterebbe un necessario ribilanciamento dei poteri dello Stato, che negli ultimi decenni avrebbero favorito eccessivamente il potere giudiziario.

Netanyahu è attualmente sotto processo per corruzione e altri reati, e ritiene che le accuse contro di lui siano politicamente motivate. Gli ultraortodossi invece accusano la Corte di limitare le loro libertà religiose, perché negli anni avrebbe cercato di limitare le numerose esenzioni e i privilegi di cui godono. Per esempio, il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini israeliani, maschi e femmine, ma non per gli ultraortodossi.

Due gli elementi principali della riforma. Il primo mira a cambiare le modalità di nomina dei giudici attraverso una commissione attualmente composta da nove membri (di cui quattro scelti dal Governo). L’Esecutivo vorrebbe infatti portare a 11 i membri della commissione che seleziona i nuovi giudici, e portare a otto i membri di nomina politica, così da avere la maggioranza per le nomine sia dei giudici della Corte suprema sia dei giudici delle corti inferiori.

Il secondo elemento della riforma della giustizia va a colpire il potere della Corte di abolire le leggi approvate dal parlamento. Anzitutto, il governo vorrebbe eliminare la “clausola di ragionevolezza”, lasciando alla Corte suprema il compito di esaminare esclusivamente se una legge è aderente o meno ai princìpi espressi dalle Leggi fondamentali.

