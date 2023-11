Terzo giorno di tregua nella guerra in Medioriente. Secondo fonti israeliane citate da Ynet, Hamas ha fornito a Israele un elenco di 13 ostaggi che saranno rilasciati oggi.

Secondo le stesse fonti, in questo caso Hamas non ha separato componenti di stessi nuclei familiari come invece era accaduto nel secondo gruppo. La maggior parte di coloro che saranno rilasciati provengono da una stessa comunità e si prevede inoltre che questo elenco includa anche cittadini americani.

Israele ha risposto con la scarcerazione di 39 palestinesi

Hamas ha dapprima rallentato e messo a rischio le trattative e poi liberato altri 13 ostaggi israeliani oltre a 4 stranieri tutti di cittadinanza tedesca. Israele ha risposto con la scarcerazione di 39 palestinesi. E’ stata necessaria una mediazione da parte del Qatar per uscire dall’impasse. Intervenuto anche il presidente Usa Joe Biden il quale ricorda che la “soluzione dei due Stati ora è più importante che mai”. A Gaza entrati nuovi camion con aiuti umanitari, attraverso il valico di Rafah.

Bambina rilasciata senza la madre: “Hamas ci ha separato”

“Mia madre è stata con me per tutta la prigionia. Due giorni prima del rilascio, ci hanno separato”. Lo ha detto Hila Rotem Shoshani, la tredicenne rilasciata da Hamas insieme ad altri ostaggi, ma senza sua madre. Lo riporta l’emittente israeliana N12.

Il mancato rilascio di Raya, la madre di Hila, e del fratello maggiore di Mia Regev, Itai, aveva causato tensioni tra Hamas e Israele. Nell’accordo per il rilascio di ostaggi è previsto che le famiglie non vengano separate. Hamas, come riportato dai media israeliani, ha comunicato ieri a Israele che non era stata in grado di localizzare la madre di Hila e il fratello di Mia Regev e di non aver quindi violato l’accordo.

Bangkok, ancora 18 gli ostaggi thailandesi a Gaza

Sono 18 i thailandesi ancora ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Bangkok, precisando di aver ricevuto informazioni dalle autorità israeliane secondo cui vi sono altri due thailandesi prigionieri nella Striscia di cui non si aveva notizia in precedenza. Ieri in tarda serata e’ stato liberato il secondo gruppo di sequestrati, tra cui quattro thailandesi.

