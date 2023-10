Elon Musk ha 24 ore di tempo per rispondere alle accuse di Thierry Breton di diffondere contenuti illegali e fake news sul social X (ex Twitter) sull’attacco di Hamas a Israele. Il commissario europeo, tramite una lettera ufficiale, ha infatti comunicato al proprietario di X che se non avrà risposte, rischia un’inchiesta formale e delle sanzioni.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Breton, sempre nella lettera, ricorda a Musk che il Digital Services Act ha fissato degli obblighi precisi per quanto riguarda la moderazione dei contenuti sulle piattaforme. E per il commissario europeo X non si è mossa tempestivamente e con responsabilità rispetto alle segnalazioni dei contenuti illegali o disinformativi, soprattutto perché si tratta di contenuti relativi a violenze e atti terroristici che sono apparsi dopo quanto successo in Israele. Da giorni impazzano sui social foto, video e contenuti delle barbarie avvenute nelle ultime ore. Immagini crude che si mischiano anche a post falsi o manipolati, senza che ci sia un filtro opportuno da parte della piattaforma.

© Riproduzione riservata

Redazione