Questa volta non ci sarà una smentita a rassicurare i fan. Jerry Lee Lewis, leggenda del rock ‘n’ roll, è morto all’età di 87 anni nella sua casa di Memphis, negli Stati Uniti.

Soltanto nella giornata di giovedì il sito di gossip Tmz aveva dato la prematura notizia della sua scomparsa, salvo poi chiedere scusa alcune ore dopo per la notizia falsa.

Oggi invece arriva la conferma ufficiale del decesso con una dichiarazione dell’agente di Lewis, Zach Farnum, che ha reso noto come l’87enne è morto per cause naturali.

Soprannominato “Il Killer” per la sua voce grintosa e il suo stile al pianoforte, JLL è considerato uno dei padri fondatori del rock’n’roll, come Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley e Little Richard, ispirazione e modello per tanti artisti. È stato incluso nella Rock and Roll of Fame, nella Rockabilly Hall of Fame e nella Caountry Music Hall of Fame.

Famoso per successi come “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls of Fire“, ha vinto quattro Grammy, tra cui uno alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. JLL raggiunge un successo planetario grazie ad un sapiente mix di country, gospel e rhythm and blues ad uno stile sfacciato e anticonformista, con un ciuffo biondo ondulato e un ghigno arrogante e l’innata capacità di scatenarsi sul palco.

A una carriera musicale che lo ha lanciato nella leggenda, Jerry Lee Lewis ha affiancato una vita privata altrettanto ‘esagerata’. È stato sposato sette volte e ha avuto sei figli: ha avuto noti problemi con alcol e droghe e la sua vita è stata segnata da lutti drammatici.

Suo figlio Steve Allen Lewis, nato nel 1959 dal matrimonio con Myra Gale Brown (figlia di suo cugino) morì annegato a soli tre anni. La sua quarta moglie Jaren Elisabeth Gunn Petem, sposata nell’ottobre 1971, morì annegata nella piscina a casa di un suo amico. Anche il figlio diciannovenne Jerry Lee Lewis Jr. rimase ucciso in un incidente stradale nel 1973. Il suo quinto matrimonio con Shawn Stephens durò 77 giorni, da giugno ad agosto 1983, fino alla morte di lei per overdose di metadone.

