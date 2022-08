“Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna“. E’ il commento sui social di Francesca, figlia di Rosa Russo Iervolino, l’ex sindaca di Napoli e prima ministra del Viminale. In mattinata era stata diffusa la notizia della sua morte smentita dalla famiglia.

Iervolino ha 85 anni e vive da tempo a Roma. Ha diversi acciacchi fisici ma “sto bene, non c’è male, ho solo un pò di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente” ha raccontato lei stessa all’agenzia LaPresse.

La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino “è assolutamente infondata“. E’ quanto fa sapere la famiglia dell’ex sindaca di Napoli, specificando che “è a casa, serena e in salute”. “Sta bene, saluta tutti” spiega il figlio. “Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato”.

Giovanni Pisano