Anche Lorenzo Jovanotti fa parte dell’enorme schiera, nella giornata di ieri, 25 dicembre, erano oltre mezzo milione, di italiani positivi al Coronavirus. Il cantante lo ha fatto sapere con una serie di brevi video pubblicati sul social TikTok.

Il cantante, vestito con una t-shirt bianca e una camicia rossa a quadri, mostra ai suoi followers un termometro e spiega: “Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato”, augurando quindi buone feste.

L’indomani il risveglio è da positivo al virus: “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, passerà anche il virus”, dice Jova evidenziando come il Coronavirus gli stia provocando in particolare dolori muscolari e forte mal di gola.

Jovanotti che parla di Coronavirus descrivendolo, per chi come lui è vaccinato, come “un’influenza di quelle toste”. Poi, con la classica ironia, si rivolge al virus dandogli dei pugni virtuali e infine ci parla: “Vai via dai, ci sono posti migliori”.

Quindi nel video rivela che anche l’amico Nicola Savino ha contratto il virus, e che i test rapidi siano poco efficaci per la rilevazione del Coronavirus: “Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzione. Mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: stamattina ero negativo, ma ho fatto il molecolare e sono positivo”.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

