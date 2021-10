Lorenzo Jovanotti torna a parlare della malattia di Teresa, la figlia 22enne, che dopo anni di battaglie è riuscita a sconfiggere il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Il cantautore italiano è intervenuto alla riunione annuale “Ieo per le donne” organizzata dall’Istituto Europeo di Oncologia e fortemente voluta dal professore Umberto Veronesi, scomparso nel 2016.

Interrotta per due anni a causa del covid, la riunione è andata in scena nel teatro Manzo di Milano dove Lorenzo Cherubini ha raccontato alle donne presenti l’esperienza con il cancro vissuta dalla giovane figlia, e di conseguenza dall’intera famiglia, concludendo il suo intervento cantando alcune sue celebri canzoni. “Qualche anno fa mia figlia Teresa – ha spiegato Jovanotti – ha scoperto di avere un nodulo al seno e allora ho fatto una telefonata all’IEO e Mi hanno passato Paolo Veronesi (figlio di Umberto, ndr)”.

All’Istituto Europeo di Oncologia “ho trovato degli amici. Poi per fortuna il nodulo – spiega l’artista – si è dimostrato non preoccupante: un fibroadenoma. Si dice così, no? Ormai conosco anche questi termini”. Un paio di anni dopo, tuttavia, la figlia Teresa scopre di avere un linfonodo che le fa male. “Tutto è iniziato ad agosto 2019 con un prurito alle gambe” aveva raccontato la giovane sui social lo scorso gennaio quando annunciò la sua guarigione.

“Siamo andati da un infettivologo – spiega Jovanotti – che le ha fatto fare un esame e mi ha detto di essere un po’ preoccupato e consigliato di farla vedere ‘meglio’. Quindi ho richiamato Paolo. Nel frattempo ci eravamo sentiti per gli auguri di Natale, lui era venuto a un concerto. Ed è cominciata un’avventura che è continuata l’estate scorsa con mesi difficili. Solo oggi – osserva il cantante -, che Teresa per fortuna sta bene e la malattia è scomparsa e ha ripreso la sua scuola, comincio a rendermi conto in maniera un po’ più razionale di tutto quello che è successo, degli incontri che ho fatto, delle scoperte che ho fatto rispetto alle persone vicine a me, alle mie due ragazze, mia moglie e Teresa, che hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Io credevo di essere quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano“.

“Quello che io ho imparato da padre, in quel momento, da essere umano coinvolto direttamente, è che queste cose si affrontano, oggi con strumenti molto più avanzati, evoluti, complessi, un giorno alla volta, con un obiettivo davanti, pensando al futuro, ma – ha sottolineato Jovanotti – con coraggio, con speranza e con fiducia. Queste sono le parole fondamentali. Ma ne aggiungerei una, forse un po’ più astratta ma necessaria, con l’amore”.

La pandemia ha paradossalmente aiutato Jovanotti perché “ci ha facilitato l’isolamento. Io sono ad esempio riuscito a tenere a bada tutti i parenti perché proiettavano su Teresa la loro preoccupazione”. E poi “il mio lavoro, con il covid, ad esempio, si è fermato. E meno male che si è fermato, se no avrei dovuto spiegare a tutti che non potevo suonare, perché mia figlia… Questo dal mio punto di vista è stato un aspetto positivo”.

Poi la conclusione: “Questa è un’avventura per la quale l’obiettivo è uscirne più forti, dal punto di vista interiore e anche dal punto di vista fisico. Certo, siamo più vulnerabili. Ma la vulnerabilità di per sé non è un fatto che ci rende deboli, ci rende più umani, più consapevoli e quindi anche più forti“.

Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure.

In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio. Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita.