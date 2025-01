Dopo la vittoria della Roma per 3-1 sul Genoa ieri sera all’Olimpico, prosegue la 21esima giornata di Serie A che quest’oggi vedrà in scena due big match: alle 18:00 Juventus Milan e alle 20:45 Atalanta Napoli. Proprio la sfida tra bianconeri e rossoneri sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Si tratta della terza partita, da inizio campionato, aperta a tutti gli utenti, 28 anni dopo l’ultimo “esperimento”. Si tratta del terzo di cinque incontri (dopo Milan Napoli e Lazio Inter) aperti gratuitamente a tutti gli appassionati, in modalità “Freemium”.

Serie A, Juventus Milan gratis su Dazn

Gli utenti senza abbonamento a DAZN potranno registrarsi gratuitamente sulla piattaforma per accedere alla diretta. Tuttavia, la visione sarà limitata a un massimo di due milioni di persone. DAZN non ha spiegato il perché, ma il sospetto è che non si voglia creare un traffico superiore alle possibilità della rete di supportare una visione fluida ed in alta qualità per tutti.

Come vedere gratis Juve Milan su Dazn, la guida

Per assistere gratuitamente alla partita, basta andare su dazn.com/welcome, cliccare su “Registrati Gratuitamente”, inserire la propria e-mail, navigare nella schermata e cliccare sull’icona del match “Juventus Milan”, e accedere a tutti i contenuti previsti nel pre e post partita. Per chi desidera guardare la partita dalla smart TV, è sufficiente aprire l’app DAZN, selezionare “Guarda Gratis”, scansionare il QR Code con lo smartphone e completare la registrazione. Si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare l’app aggiornata e accedere all’evento appena disponibile alla visione. La diretta inizierà alle ore 19:45, da quel momento partirà il conteggio per il limite dei due milioni di utenti gratuiti.

Con un account gratuito su DAZN sarà anche possibile verificare quali contenuti sono disponibili senza abbonamento, mentre quelli riservati agli abbonati saranno contrassegnati da un lucchetto.

Juventus Milan, le probabili formazioni

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. In attesa delle formazioni ufficiali, queste le probabili scelte di Motta e Conceiçao

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Redazione

Luca Frasacco