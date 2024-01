Karol Canu e Giuseppe Contini, entrambi di 16 anni, sono scomparsi da Olbia il 25 gennaio scorso. E proprio la madre di Karol Canu, la signora Giulia Kanu intervistata dalla stampa locale dice di avere un sospetto legato alle motivazioni della scomparsa di suon figlio.

La madre e le minacce: “Tranquillo tutto si risolve”

Secondo la madre, Karol Canu potrebbe essere sotto la minaccia di qualcuno e si stia nascondendo per paura. “Ritorna a casa Karol – dice la donna -. Tutto si rivolve ma noi non possiamo vivere un giorno di più in questa angoscia”.

Come riportano le testate locali, la signora Giulia Kanu parla del figlio, della sua sensibilità anche nei confronti della mamma che convive con una disabilità deambulatoria. “Mi aiuta sempre anche nei lavori di casa. Non mi avrebbe mai abbandonato senza una spiegazione, come del resto non viveva nemmeno un minuto senza il suo cellulare. Che da cinque giorni lo tanga spento non è certo da lui. Deve essere molto spaventato”

Il caso arriva a Chi l’ha Visto

Con la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, che ha diramato su tutti i social l’appello ad aiutare nelle ricerche. I due giovani si conoscono ma non sono amici stretti.

Hanno avvertito rispettivamente le famiglie che sarebbero rimasti a dormire fuori. Poi più nulla. I loro cellulari risultano spenti da giorni.

Karol Canu deve assumere farmaci

Uno dei due ragazzi, Karol Canu, ha bisogno di assumere dei farmaci e, assicurano i parenti, non avrebbe mai dato modo di far preoccupare così la famiglia. Oggi un falso allarme a Cabu Abbas ha fatto pensare per un attimo che si trattasse dei due ragazzi scomparsi invece è stato un banale scambio di persona.

