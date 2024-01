Chi l’ha visto torna ad occuparsi della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27 enne di origini romene, residente a Jesi, di cui si sono perse le tracce il 12 marzo del 2022. Aveva mandato il suo ultimo messaggio al padre, una richiesta di aiuto alle 4:20 di notte, in cui diceva che era finita nei guai e che aveva dei problemi. Stava passando la notte in una festa in campagna, nel casolare di Castelplanio, in provincia di Ancona, assieme al fidanzato Simone Gresti e ad alcuni amici. E proprio un duro litigio con il ragazzo è finito al centro dell’inchiesta: Rabciuc ha lasciato la località alle luci dell’alba senza cellulare rimasto nelle mani del compagno, poi accusato di sequestro di persona e di omicidio.

Andreea Rabciuc: le indagini

La svolta nelle indagini è arrivata soltanto poco tempo fa, nella serata tra sabato e domenica 21 gennaio, quando in un casolare semi-abbandonato non troppo distante da dove Andreea aveva passato la serata è stato ritrovato un cadavere. Il luogo era stato già ispezionato in precedenza, ma senza successo. Uno dei proprietari della struttura ha descritto il ritrovamento avvenuto ad opera del fratello: “Aveva visto dei resti umani in una stanza che non apriamo mai perché inagibile e a rischio crollo”. Il corpo – in stato avanzato di decomposizione – è stato ora sottoposto agli esami del Dna, di cui si sta aspettando l’esito.

Chi era Andreea Rabciuc

Fisico atletico, allenato, capelli a caschetto tinti di viola e numerosi tatuaggi. La ragazza era solita allontanarsi da casa per qualche tempo per poi ritornare. Fu la madre a denunciare per prima la scomparsa della giovane. La vita di Andreea, all’epoca dei fatti aveva incrociato la strada della droga: “Andreea ci ha detto che Simone e Omar facevano festini invitando estranei, e che spesso lei si trovava in situazioni scomode – raccontarono alcuni amici della ragazza – Che Omar e Simone parlavano con spacciatori marocchini”. Stasera, a quasi due anni dalla scomparsa, Chi l’ha visto esaminerà documenti e testimonianze, proponendo delle interviste inedite che potrebbero aggiungere dettagli fondamentali sul suo caso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco