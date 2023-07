Giorgia Meloni mente come una scolaretta, per farsi bella. Incontrando il primo ministro lettone in una breve tappa prima di recarsi a Vilnius per il vertice NATO, la premier ha dichiarato spudoratamente che si tratta delle prima visita di un presidente del consiglio italiano a Riga negli ultimi 25 anni. Matteo Renzi è stato in Lettonia otto anni fa, il 21 maggio 2015.

Alessio De Giorgi