In vista del vertice NATO di questa settimana in Lituania e mentre Vilnius si prepara ad accogliere i leader dei Paesi membri con una situazione di massima sicurezza, secondo quanto riporta il Washington Post gli Stati Uniti insistono sul fatto che la guerra con la Russia debba finire prima che l’Ucraina possa essere invitata a far parte della alleanza militare della NATO.

È stato lo stesso Presidente Biden a dire, durante un’intervista alla CNN andata in onda domenica, che non crede che ci sarà “unanimità” sulla richiesta dell’adesione dell’Ucraina finché la nazione sarà “nel mezzo di una guerra”. “Siamo determinati a [proteggere] ogni centimetro di territorio che è territorio della NATO”, ha detto Biden, sottolineando che se l’Ucraina facesse parte della NATO, l’alleanza entrerebbe automaticamente in guerra con la Russia.

Biden ha aggiunto che è “prematuro” chiedere un voto sull’adesione dell’Ucraina perché il Paese deve ancora soddisfare alcuni requisiti necessari per entrare nella NATO. Biden ha dichiarato di aver parlato a lungo con il Presidente ucraino Zelensky sulla questione dell’adesione e ha detto che i due hanno delineato un “percorso razionale per consentire all’Ucraina di qualificarsi”.

Biden ha comunque affermato che gli Stati Uniti rimangono impegnati a fornire alla nazione dilaniata dalla guerra l’assistenza di cui ha bisogno per continuare a respingere l’attacco della Russia.

Zelensky, in un’intervista andata in onda domenica sulla ABC, ha detto che far aderire l’Ucraina all’alleanza è “tutta una questione di volontà politica”. Nel frattempo, Zelensky ha detto che l’Ucraina “dovrebbe ottenere chiare garanzie di sicurezza” dai membri della NATO nello sforzo contro la Russia.

Mentre Biden è apparso scettico sull’ingresso dell’Ucraina nell’alleanza nell’immediato futuro, ha dichiarato alla CNN di essere ottimista sul fatto che la Svezia, che si è battuta per l’adesione, diventerà presto un membro della NATO, superando quindi le perplessità turche ed ungheresi, necessarie dal momento che la decisione va presa all’unanimità.

Redazione

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi