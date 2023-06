“Ieri e oggi in Ucraina bruciano i carri armati Leopard, sarà lo stesso con gli aerei F-16“: è un Putin senza freni quello che interviene al Forum Economico di San Pietroburgo. “Certamente, la Nato è coinvolta nella guerra in Ucraina“, afferma, come riporta Tass.

“Le sanzioni non ostacolano il nostro sviluppo”, avrebbe, inoltre, dichiarato Putin, secondo quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti. Secondo Putin, invece, è l’Occidente ad aver portato la propria economia verso una “forte crescita dell’inflazione” e quindi “cerca di coprire i propri errori” tramite il conflitto in Ucraina.

Il leader russo, inoltre, si lascia andare ad esternazioni antisemite, nei riguardi del presidente ucraino. “I miei amici ebrei mi dicono che Zelensky non è un ebreo ma una vergogna per il popolo ebraico“. Secondo il leader del Cremlino, inoltre, il presidente ucraino “sta coprendo i neonazisti con le sue azioni, elevando i successori di Hitler sul piedistallo“.

Putin ha affermato anche che la Russia potrebbe “distruggere qualsiasi edificio nel centro di Kiev“, ma ha deciso di non farlo “per una serie di motivi”. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha aggiunto che gli attacchi alla regione di Belgorod e al Cremlino “sono un tentativo di provocare la Russia a gravi azioni di ritorsione”. ”La Russia – dice – non ha bisogno di armi nucleari” e le utilizzerà ”solo nel caso di una seria minaccia all’esistenza dello stato russo”.

In merito ai contatti fra la Russia e gli Stati Uniti, Putin ha detto che “praticamente” la Russia non ne ha, ma, ha aggiunto, “non siamo stati noi a rifiutarli”. “Gli Stati Uniti hanno preferito ai contatti con la Russia il rifornimento di armi all’Ucraina. Le bruceremo e dopo vediamo cosa succederà”, ha affermato. Il leader del Cremlino ha ribadito inoltre che Mosca “non ha mai chiuso la porta alla diplomazia”, ma la scelta “è stata dell’Occidente”.

