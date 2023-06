Un lago di sangue nella piazza Rossa: con questa foto realizzata con l’intelligenza artificiale e postata poco fa su Instagram è arrivato oggi, 12 giugno, festa della Russia, il monito senza mezzi termini, della giornalista Marina Ovsjannikova:

“Buona Giornata della Russia! L’importante oggi è non dimenticare che questo è l’aspetto del nostro Paese agli occhi del resto del mondo…“, così legge nel suo post Instagram.

Marina Vladimirovna Ovsjannikova è la giornalista russa di Pervi Kanal che nel marzo 2022 interruppe con un cartello una trasmissione televisiva del canale statale per protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina, suscitando un enorme scalpore internazionale. E’ stata arrestata, multata e quindi rilasciata. Nell’ottobre del 2022 è fuggita dalla Russia per rifugiarsi in Europa, a Parigi dove attualmente si trova.

Il 12 giugno è considerato il Giorno della Russia, che celebra l’adozione della Dichiarazione di Sovranità della Federazione Russa. La Dichiarazione di Sovranità fu adottata il 12 giugno 1990, un evento significativo nel percorso di transizione della Russia verso l’indipendenza dall’Unione Sovietica. Nonostante non sia una festività ufficiale, il Giorno della Russia è spesso celebrato con eventi e manifestazioni culturali nel paese.

Alessio De Giorgi